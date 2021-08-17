全國教師工會總聯合會今日（17日）發佈新聞指出，行政院人事行政總處上週二(8/10)透過媒體表示「軍公教員工待遇審議委員會」無開會的急迫性，豈知8月13日就召開薪資委員會，並以受新冠疫情影響、舉債紓困之理由，決議明年不調薪。全教總認為，種種跡象顯示，這個只聽上意、偷偷摸摸召開的薪資委員會，完全沒有代表基層公教發聲的功能，而人總的這般行徑，簡直與宵小無異。對此，行政院回應，明年軍公教待遇是否調整，將待定案後會再對外說明。

全教總表示，從過去的歷史來看，軍公教的調薪根本毫無制度可言，執政當局所謂的「已經制度化」根本就是謊言和騙局。而納入軍公教團體代表參與薪資委員會，是調薪制度化的最根本的一步；倘若執政當局都害怕面對自己所屬員工，拒絕面對面溝通，又如何相信這個政府會真誠的對待民眾；倘若執政當局當會用不實的說法來唬弄自己所屬的員工，又如何相信這個政府不會用謊言來欺瞞民眾?!

全教總強調，軍公教的薪資待遇調整是權利，不是施捨；是尊嚴，不是工具。請執政當局參考和薪資待遇調整息息相關的經濟成長率、民間企業薪資成長、物價指數、重要民生物資指數等數據做為軍公教薪資調整依據，不要拿其他無關的事由來推卸調薪責任；軍公教不是傻瓜，也請不要再拿一些不實的說法來唬弄軍公教。軍公教戮力從公，為國家盡心盡力，也請執政當局用誠信面對軍公教。