59歲「星爺」周星馳一向對感情事相當低調，近日卻遭港媒爆料他早有意中人，對一位年僅17歲的落選港姐張曉祺（Ukei）發動追求攻勢，同時更曝光兩人乘豪華遊艇開趴的海上狂歡照。但稍早周星馳助理也向港媒否認戀情，火氣不小地表示周星馳與張曉祺根本不熟，當天出遊船上還有一大群人作伴。

張曉祺因為與周星馳傳出緋聞，一夕知名度大漲，連她的身家背景也一一被起底。據悉，17歲的張曉祺外型青春洋溢，神似「星女郎」林允，個性活潑開朗的她，也不時在社群網站放送性感好身材，一張張火辣比基尼照讓粉絲看了捨不得移開目光。

張曉祺因為好身材加上活潑個性，追求者眾。(取自Ukei IG)

更有知情人士爆料張曉祺家境不錯，所以從她的社群網站照片上，不難看出她生活富貴，全身名牌不說，還經常大啖高級下午茶，更因為她身材姣好加上個性討喜，吸引大批愛慕者追求，桃花不斷，至少談過3次戀愛。但張曉祺也被爆料有特殊癖好，那就是非常喜歡上生物課，因為可以解剖老鼠。

對於這段爺孫戀緋聞，周星馳助理向港媒火大還原真相，表示周星馳與張曉祺根本不熟，稱當天船上有一大票人，張曉祺還主動上前找周星馳衝浪，但周星馳都沒有理會，不知道為何一大群人出去玩可以被寫成這樣，更質疑是張曉祺在炒作。