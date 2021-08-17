聯亞疫苗緊急使用授權(EUA)未過關，不僅聯亞生技子公司聯亞藥(6562)股價遭腰斬，光通訊廠商聯亞(3081)股價今(17日)慘遭錯殺，差1檔跌停，不少網友在PTT討論聯亞是不是受同名之累，但也有網友表示，這檔聯亞(3081)昨(16日)大漲，今日大跌是「成也聯亞 敗也聯亞」，「但起碼有上下限」。

本周稍早傳出聯亞疫苗EUA可望有最新進度，激勵聯亞藥16日開高，盤中股價最高來到207元，漲幅超過22%，不料，中央流行疫情指揮中心16日下午2點宣布EUA未過關，由於聯亞藥在興櫃掛牌，交易時間到下午3點，讓聯亞藥股價瞬間由紅翻黑，一度跌到只剩100元，暴跌40%；今日股價持續低檔震盪，早盤低點來到82.9元，跌幅高達51%，終場收在117元，跌幅仍達31.39%。

不過，在PTT股板與股市爆料同學會都有網友發現，是不是有股民又把聯亞(3081)與聯亞藥搞錯，還詢問「聯亞怎麼了？」觀察聯亞近2日股價，16日為除息日，每股配息5元，不知道是不是有股民弄錯股票追買，讓聯亞風光秒填息，今開盤更重挫，收盤殺到近1年多來的新低216元。

其實之前聯亞藥剛登錄興櫃時就發生過股民將這2檔股票弄錯的情形，這次更是讓2檔股票股價都慘跌，有網友關心「昨天買聯亞的跑掉了沒」、「聯亞被當生技股賣」，也有網友認為「好好笑 XD 成也聯亞 敗也聯亞 但起碼有上下限」，因為興櫃股沒有漲跌幅限制，才會發生今聯亞藥一度重挫逾50%，而上市櫃股票則有漲跌幅10%，另外還有網友問「聯亞受同名之累 可以進去撿便宜嗎」？

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，聯亞是光通訊上游元件廠商，第2季每股獲利僅1.16元，第3季5G基礎建設、光通訊產業景氣的能見度偏保守，如果是買錯股的可先行調整。

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