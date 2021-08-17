仁愛鄉王姓男子看到妻子躺在床上，毫無動靜，以為老婆已經死亡，於是向警方報案；仁愛警分局過坑派出所所長陳俊賢、警員李亦宸前往查看，發現婦人一息尚存，立即做CPR急救，接著消防人員到場，將婦人送台中榮總埔里分院，救回寶貴生命。

陳俊賢、李亦宸到場時，發現王姓男子呆坐在家門外的沙發，對警方說他的妻子倒在臥室床上已經死亡。員警進入臥室查看，發現婦人平躺床上，且經呼叫無反應，但婦人左腳的腳趾卻微微抽動，再觀測口鼻呼吸狀況、測量脈搏、心跳後，發現婦人還有極微弱的生命跡象。

警方立即指導在旁的王姓姪女，共同對婦人實施CPR搶救，並通報救護車到場，經消防人員接手搶救後，恢復較為穩定的生命跡象，警消隨即將婦人送往埔榮電擊急救，成功挽救婦人的寶貴生命。

據了解，婦人有心臟病史，加上最近感冒，且工作繁忙而過度勞累，疑似因而引起急性心肌梗塞而昏倒休克，所幸警方觀察入微，與消防人員聯手搶救，才能挽回婦人的生命。

仁愛警分局長莊順智表示，因為過坑派出所同仁的細心觀察、警消共同積極搶救，才能順利搶救婦人的寶貴生命；並呼籲民眾要注意自己的身體狀況，飲食也應節制，以避免發生憾事。