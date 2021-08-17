大陸網紅周揚青因揭露前男友羅志祥私生活不檢點，意外讓不少網友由黑轉粉，心疼她在那段戀情中遭到背叛都自己一個挺過。周揚青近期活躍各大綜藝，甚至在戀愛真人秀節目《女兒們的戀愛》認愛富二代男友羅昊，甜蜜曬恩愛；豈料，羅昊二度被拍到私下約女生逛街，兩人戀情被唱衰，網友更替周揚青感到不值，「又被姓羅的傷害了」。

周揚青和羅志祥分手後，何時遇到新對象一直都受到關注，在6月有被拍到和大陸食品業富二代約會，談戀愛消息不脛而走，直到日前戀愛真人秀節目《女兒們的戀愛》官宣後，周揚青才大方認愛富二代男友羅昊；兩人在節目中放閃，羅昊寵溺周揚青的方式也令觀眾相當羨慕，粉絲也為周揚青遇到對的人感到欣慰。

周揚青和富二代男友羅昊在節目中甜蜜放閃。(圖/ 摘自《女兒們的戀愛》微博)

羅昊被拍到私下和正妹單獨逛街。(圖/ 摘自微博)

不過，周揚青和羅昊被質疑節目放閃是假的，近日有路人逛街時直擊羅昊和一名女子同行，但女子並不是周揚青，兩人逛街時有說有笑，還能發現羅昊不時地左右觀望，似乎怕被拍到或認出他的身分；而且這已經不是第一次，羅昊7月左右也被拍到帶著一名長髮正妹到飯店開房間，節目上專情形象瞬間破滅。

網路上也開始有不少傳言，周揚青在節目上曾高調誇讚男友，「我們家羅昊還是很優秀的」，如今2度私約正妹被拍到，不免讓網友質疑戀情是有名無實，兩人私下都各玩各的，「果然都是節目效果」、「真人秀節目還是不能信」。