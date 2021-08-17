暨南大學博士生葉俊廷的咖啡拉花作品「開底對流鬱金香」。（暨大提供／廖志晃南投傳真）

國立暨南國際大學博士生葉俊廷，參加澳洲知名咖啡機品牌Breville，與台灣喬尼亞咖啡合辦的首屆線上拉花競賽，在200多名參賽選手中，以「開底對流鬱金香」拉出咖啡藝術經典，獲得第1名。

葉俊廷曾在餐飲一級戰區台北車站開咖啡店，曾認為自己很懂咖啡，卻被年輕員工嘲笑拉花不怎麼樣，「只會拉簡單的葉子跟愛心」；葉俊廷為了雪恥，花錢上課、投資設備、練習到手痠腿麻， 並且參加競賽，從比賽中觀察其他高手的作法，逐漸領悟拉花能否達到藝術層次，「心手合一」還不夠，選擇的咖啡豆、研磨細膩度、填壓緊度，步步都影響結果，發出細緻的奶泡、因圖案不同要調整蒸汽的溼度與流速，還有拉花的操作手感，都會影響拉花的細緻度，得靠經驗累積。

「開底對流鬱金香」是咖啡拉花的進階技巧，難度在於細緻度，要分多次著墨、並做到層層堆疊的對流效果，手持穩定度要高，必須一氣呵成。

葉俊廷考上暨大新興產業策略與發展博士班後，發現暨大在咖啡知識及實務相關資源非常豐富；葉俊廷特別執著於練習「開底對流鬱金香」，因為那是學習拉花時，讓他感到最挫敗的圖案，而他經過不斷練習精進，就以此項精湛的拉花技術，獲得冠軍。

暨大特聘教授鄭健雄表示，管理學院除了著重新興產業研究，還有專業的咖啡教室，以及頂級的烘豆設備。觀光餐旅系主任戴有德說，暨大咖啡栽植成林，研究咖啡占有優勢，而且，鄰近的國姓、魚池、埔里、水里等鄉鎮，都是絕佳的咖啡產地。