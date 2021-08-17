中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，擁有甜美外形、火辣身材，是許多男粉絲心中的啦啦隊女神，近日她在社群網站分享穿搭日常，一套胸前挖洞的上衣，讓她炸出豐滿上圍，辣到網友受不了直呼犯規。

巫苡萱不時會分享穿搭技巧，日前就在IG發文：「穿對衣服小矮人也能變高個」，照片中，她穿著削肩蝴蝶結馬甲搭配百褶寬褲，整個人散發精明幹練的強大氣場，看起來比例相當好，尤其她衣服沒穿好，肩帶歪一邊格外引人遐想，更吸睛的是，她的上衣胸前挖了一個洞，擠出超深事業線，東西半球的渾圓形狀也全被看光，辣度破表。

巫苡萱辣照一Po，立刻吸引大批粉絲激動留言「太辣了吧」、「這件衣服也太誇張了 怎麼可以那麼高」、「女強人感覺」、「不怕小隻你是比例好，身材更好」、「看起來真的有一米八」，「好美，越看越美」。

擁有阿美族血統的巫苡萱，除了擔任啦啦隊隊長，在球場上勁歌熱舞外，她也不時出現各大綜藝節目，日前還推出數位寫真，IG追蹤人數已超過72萬，人氣十分火紅。