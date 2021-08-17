全台餐廳依防疫規定，若內用無法保持社交距離須設置隔板；1名網友日前在路上見到1間餐廳使用「最經濟隔板」，竟是將紙箱直接放桌上，每位用餐者須在紙箱內進食，左、右、上、前、方均被隔住，讓網友笑說「用完直接燒掉，真輕鬆」；不過中央防疫規定雖未指明隔板材質，但強調須方便清潔及消毒，因此該業者恐怕已違反規定。

全台疫情雖趨緩，但全台的餐飲業者仍須遵守相關防疫規定，餐飲場所應維持用餐環境良好通風，不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距，如無法維持用餐距離時，可使用隔板區隔座位，同桌應採梅花式安排座位或使用隔板；但1名網友在臉書「路上觀察學院」張貼1張照片，照片中的餐飲業者竟是直接在桌上放上「紙箱」作為隔板。

1名網友日前在路上見到1間餐廳使用「最經濟隔板」，竟是將紙箱直接放桌上，每位用餐者須在紙箱內進食，左、右、上、前、方均被隔住。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

該網友看見該餐廳將紙箱作為隔板，左右、下上、前方都完全阻絕，讓他笑說這是「最經濟隔板」，還備註說「頭要鑽進去吃」；其他網友則留言說，「這是隔板還是貓旅館啊」、「用完直接燒掉，一點也沒煩惱」、「客家隔板」、「這個很便宜又保護完整，吃麵都不怕亂噴」，也有人說紙箱不易清潔，每次使用完就換1個反而不環保。

根據衛生福利部公布的「餐飲業防疫管理措施」，裏頭指出無強制規範隔板高度、寬度或材質，使用隔板區隔座位時，應依供餐桌子長寬及椅子高度，設置足以阻隔鄰座用餐顧客飛沫及防止交叉污染之隔板，並提醒業者所使用之隔板材質，要能夠方便清潔及消毒。