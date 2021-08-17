包括穆迪在內的多家財經研調查研究機構指出，美國經濟成長在未來3到5個季度將會出現快速成長，增長速度會明顯地超過中國。這可能是自1990年以來，美國經濟增長速度首度持續超過中國的時期。

《德國之聲》引述《華爾街日報》指出，今年第2季中國的國內生產總值（GDP）較去年同期增長7.9%，不過，美國國內生產總值卻是相較去年同期增長12.2%，美國和中國在這場經濟成長競賽的位子正在互換。

穆迪信貸評級的數據指出，美國經濟增長的優勢至少在未來幾個季度會持續，預測從2021年第2季開始，美國GDP增長將會連續5個季度超過中國。倫敦資本經濟公司(Capital Economics)和牛津經濟研究院（Oxford Economics）也看到類似的趨勢，他們認為這種狀況將持續3個季度。

報導說，未來幾季將會是自1990年以來美國經濟增長速度首度持續超過中國的時期。該報引用美國商務部丶中國國家統計局與穆迪分析的資料推估，在今年第4季，中國GDP較去年同期將只有5.3%的增長，而美國較去年同期將仍有7.1%的增長。

短期來看，美中在經濟成長上的差異反映了兩國對新冠疫情不同因應方式。由於新冠病毒較早在中國流行，該國政府迅速在傳染中心的武漢和等地實施了隔離措施，這使得中國2020年第一季GDP，比前年同期下降了6.7%，美國的GDP則有小幅增長。但中國的積極應對疫情的措施，使得中國初期的增長恢復的步調比美國還要快。

報導指出，雖然美國經濟花了比中國更長的時間調整，但美國為了恢復經濟又投入了更多的資源，其中包括疫苗接種丶大規模財政刺激和近乎零利率的貨幣政策，使後來美國的GDP增長領先於中國。未來這兩個國家的經濟成長前景，還得看他們如何應對Delta變種病毒。

雖然研究機構看好美國未來幾季經濟成長，但陸媒《環球時報》卻認為美國財政刺激措施以及美聯儲擴大流動性的做法，會讓華爾街為之振奮，但它基本上未能讓美國經濟持續加速。過度氾濫的貨幣刺激政策負面效應已經出現，通貨膨脹正迅速抬頭，開始侵蝕數百萬中產階級和貧窮的美國家庭的購買力。

《華爾街日報》指出，馬修斯亞洲(Matthews Asia)公司的中國問題專家羅斯曼(Andy Rothman)認為，這次增長的逆轉只是中國通往成為世界最大經濟體的道路上的一個小插曲。

值得注意的是，中國經濟成長放緩可能導致中國成為全球第一大經濟體的時程延遲，牛津經濟研究院認為，中國將在2030年成為第一大經濟體，但穆迪的資料則顯示，這種狀況將延遲至2038年才會出現。

《華爾街日報》認為，最近發生的這個經濟增長逆轉，在一定程度上推遲了中國未來的經濟成長的勢頭。不過，GDP的競賽只是提供了查看相對經濟實力的其中一種方式而已。

根據國際貨幣基金組織的估計，在2011年至2021年期間，中國與美國的GDP差距縮小了2兆美元。但根據瑞士信貸（Credit Suisse）的估計，同一時期美國的財富領先優勢增加了13.5兆美元。中國財富增長速度整體上比美國快，但還不足以縮小以美元計算的總量差距。