黃靖倫劇中被葛蕾惡整穿女裝，不敢喊苦。（TVBS提供）

黃靖倫劇中劇演變態。（TVBS提供）

葛蕾加入TVBS《女力報到-男人止步2》後，與黃靖倫多場精彩對手戲，看得網友為黃靖倫感到心疼。葛蕾劇中因曾被小時候的黃靖倫調皮欺負，風水輪流轉，黃靖倫長大後為收服準岳母的心，對於她提出的任何惡整要求皆全盤接受，先是半夜不能睡覺要用牙刷為她刷馬桶、清晨再被叫起床邀約一起騎腳踏車運動，甚至在劇中劇飾演變態，被葛蕾凌虐得滿身是傷也不敢喊苦。

戲裡準岳母葛蕾心狠手辣，戲外黃靖倫表示葛蕾很親切，不僅沒有架子，更是個非常敬業的演員，很榮幸可以和她合作。黃靖倫形容葛蕾加入《女力》拍戲就像和好友相聚，也很大方，她了解工作人員拍攝辛勞，常常自掏腰包慰勞，拍攝5天有3天都在請客，「導致我們都很期待葛蕾姊來拍戲，可以為我們加好料，不過也擔心她荷包大失血」。

葛蕾劇中受邀擔任導演拍攝防身短片，邀請黃靖倫在劇中劇飾演變態粉絲小黃，對偶像鄭亞恐怖攻擊。黃靖倫為演變態，大熱天扮禿頭蓄鬍，還綁架鄭亞對她伸舌頭，談及這場戲的拍攝過程，黃靖倫表示相當辛苦，頭套裡其實都是汗，鬍子也因為黏黃膠又臭又癢又熱，氣溫一高，一度有暈眩想吐的感覺。唯一樂趣就是可以嚇鄭亞，因為她的表情真的很驚恐，演起來特別好玩。鄭亞形容：「覺得靖倫哥很專業，把變態小黃演得很真實，令人想閃躲逃開，下戲後，也想揍他一拳！求他不要嚇人，會做惡夢！」

黃靖倫演出的變態粉絲小黃先以禿頭樣貌接近鄭亞，被保鑣驅趕後仍不肯罷休，還穿女裝戴長髮，假冒女粉絲貼近鄭亞。黃靖倫形容扮女裝同樣不簡單，長頭髮一直刺到眼睛非常癢，最難熬是穿裙子，「因為我身體容易起蕁麻疹，女裝又有點緊，麥克風還得綁在腰上，其實上廁所不太方便，一整天只喝水不敢吃東西，從早上6點左右到晚上9點才吃第一餐，還因為餓過頭差點昏倒，趕緊喝救命可樂補充糖分。」

戲裡黃靖倫堪稱挨打專業戶，凡是被揍的戲都逃不過，此次也被鄭亞的保鑣羅平、楊晴狠踹倒地，還因為變態行徑而被車撞，黃靖倫笑說：「不至於因此害怕打戲，只是要小心自己別受傷，不過最怕的是翻滾，30歲開始轉圈圈很容易暈眩，甚至是旋轉木馬都不能坐。」