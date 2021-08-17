中央流行疫情指揮中心截至今天下午5時最新統計，近40萬人完成預約接種高端疫苗；第6輪高端疫苗預約明天中午截止，屆時如果未額滿，會依年齡層往下開放，最快明天下午公布。

國產高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗已超過61萬劑完成檢驗封緘，將於公費疫苗預約平台第6輪開放接種，符合資格者為36歲以上一般民眾，及20歲以上第9類對象（有易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者），共60萬5359人。

指揮中心最新統計，已39萬8582人完成預約，占符合預約資格數65.84％；完成預約後，將於23日首度開打高端疫苗。

第6輪疫苗預約明天中午12時截止，指揮中心發言人莊人祥表示，屆時如果預約未額滿，應會依年齡層往下開放，可能開放的年齡層也在規畫，最快明天下午公布。

一旦往下加開年齡層，未滿36歲年輕人有機會打到疫苗。

指揮中心統計，全台已超過1300萬人完成疫苗意願登記，扣除已符合第6輪疫苗預約資格者，有意接種高端疫苗者有58萬2572人。