新北市交通局17日於八里區公所召開八里台北港重劃區大貨車管制說明會。（新北市交通局提供）

新北市交通局17日於八里區公所召開八里台北港重劃區大貨車管制說明會；交通局副局長林麗珠表示，八里台北港重劃區新增中山路2段、八里大道、臨港大道及商港路所圍區域，9月1日起實施15噸以上大貨車禁行管制，不過管制區外圍道路及商港五路維持大貨車通行。

林麗珠指出，八里區近年來因台北港帶動地方快速發展，大型貨車、聯結車及運土車進出頻繁，市長侯友宜今年3月初行動治理里長座談，首站就來到八里區，地方民代、里長反映市府能整體評估重要路口號誌，並規劃新增禁止15噸以上大貨車行駛範圍，提升用路人安全。

林麗珠表示，經綜合評估八里台北港重劃區內車流與肇事件數、事故型態等因素，交通局已於十三行路與文昌五街口增設行車管制號誌，並將自9月1日起實施15噸以上大貨車禁行管制。

林昭賢表示，八里台北港重劃區15噸以上大貨車新增管制範圍為中山路2段、八里大道、臨港大道及商港路所圍的區域；考量大貨車通行台北港需求，管制區外圍道路及商港五路維持大貨車通行，通行路段沿線均已設置號誌及標線，禁制牌面將於8月底前設置完成，並請台北港與貨運公會協助宣導；另外，亦請交通部航港局研議補助年度道路修繕經費，提升及確保用路人行的安全。

交通局交通安全科長林昭賢表示，管制區外圍道路可供往返台北港重車通行：五股、淡水方向車輛可走中華路、八里大道及商港九路進出台北港；林口方向車輛可行駛商港路、商港五路進出台北港；台64線及台61線方向車輛下匝道後可由臨港大道進出台北港。