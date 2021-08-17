核二廠2號機上月底因「椅子誤觸」導致機組跳機，反核團體今(17)日表示，以當初福島核電廠20公里內強制撤離的話，包括雙北、基隆、宜蘭將有30萬人恐面臨這種命運，「我們要繼續用賭的嗎？我們到底要把核安放到什麼程度？」，要求政府要把核災的發生納入「最壞的劇本」。

全國廢核行動平台自費購買菅直人所撰寫的「核災下的首相告白」一書，寄送給台灣當前的65位政治人物，包括距離核四廠80公里的選區立委31位、縣市長10位，以及有能力影響政策的潛力政治人物24位，希望他們能好好閱讀這一本「核災下的首相告白」，從這些因災難而獲得的寶貴經驗下學習。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，上周立法委員去核二廠探勘為何突然停機，竟然只因為一張旋轉椅就發生停機事故，但是這些事情都沒有人看到，因為監視器沒有錄影，而台電的改善措施，只是把椅子固定，把控制閥用壓克力板隔開，這就是台電應對核電廠危機的方法！「台灣的核安難道要繼續用賭的嗎？」

媽媽監督核電聯盟秘書長楊順美表示，以當初福島核電廠20公里內強制撤離的話，包括雙北、基隆、宜蘭將有30萬人面臨這種命運；以80公里內美國僑民撤離的標準，北台灣將有847萬人需要離開；100公里遭受連續高輻射劑量的人口，台灣將有975萬人；1584萬人的自來水輻射超過飲用標準，我們的確要思考核災發生的最壞劇本。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說明，今年公投雖因應疫情延期至年底，遊行與講座等實體活動無法舉辦，為此，全國廢核行動平台的核四公投官方網站「分手吧！我們不核四」（https：／／vote4nonukes.tw）已上線，網站中說明核四與台灣核電的現況、並提供台灣能源發展的重要知識，讓公民有更充分的資訊能夠展開討論。