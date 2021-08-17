在命理學中，一個好的痣相能帶來更好的運勢。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，太陽穴、眉眼間、鼻頭、嘴唇、下巴有痣的人，能得到上天眷顧，鴻運當頭，一生好命，千萬不要點掉。

▍1.太陽穴有痣

太陽穴稱作「遷移宮」或「驛馬宮」，顯示事業運、財運等訊息，太陽穴有痣的人，無論是工作能力或社交能力都很強，適合外出求財，將非常順利，他們若是遇到困難，都能得到貴人的幫助，問題可以圓滿解決，是不折不扣的富貴命。

▍2.眉眼間有痣

眉眼間稱為「田宅宮」，若是在這個地方長痣，代表此人個性好，人緣佳，擅長處理人際關係，事業上也更容易得到長官的賞識。田宅也象徵家產，因此田宅宮長痣的人會有穩定的居所，或是在地產投資方面較容易取得成功。

▍3.鼻頭有痣

鼻頭部位稱為「財帛宮」，代表一個人財富的多寡，有這種痣的人頭腦聰明，對於賺錢很有想法，氣場很強，能吸引財氣，不管在哪個行業都能夠闖出自己的一片天地。如果一個人在財帛宮長了痣，那麼這個人一定會有極好的運氣，財運亨通，容易致富。

▍4.嘴唇有痣

嘴唇有痣的人不僅財運好，還有福氣，命中有不少貴人相助，在生活或事業上也沒什麼挫折，一生平平安安。不過要注意，有時會因為說話太直接而得罪人，所以與人相處時要謹慎發言。另外，他們有口福，比較貪吃，要控制體重，否則會有礙身體健康。

▍5.下巴有痣

下巴代表一個人的晚年運勢，若是下巴有痣，則代表此人在晚年時會有較好的生活，可健康長壽，家庭幸福。有這種痣的人做事積極，有上進心，可存下很多財富，晚年生活很好，一輩子不愁吃穿。

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