賴慧如豹紋裝超性感。（民視提供）

王彩樺化身小護士。（民視提供）

王彩樺化身小護士，賴慧如豹紋裝上身與葉家妤開心合影。（民視提供）

賴慧如在民視八點檔《黃金歲月》演活火辣秀場動感歌星阿嬌，她坦言每次登台演出都讓她相當苦惱，因為希望每次演出都能讓觀眾驚艷，最新一套豹紋舞衣，是她為該劇準備的第22套秀服，還是好友郭亞棠借給她的，讓她相當感動。

賴慧如表示，為了每一次出場都能夠不一樣的亮點，真的相當苦惱，幸好之前為了《舞力全開》練國標舞，自己買了不少舞衣，加上圈內的友人也會提供漂亮秀服及舞衣讓她有多種選擇。她充滿感謝地說，「阿嬌真的是靠許多人撐起來的！」

除了賴慧如的貼身豹紋裝，同場加映還有化身俏護士的王彩樺，她說，劇中因老公王中平小中風，但又渴望上舞台演出，於是腦筋急轉彎想到可以把自己當成俏護士，推王中平出場，讓「雙星報喜」能夠登上世界西餐廳舞台。換好衣服的王彩樺，馬上拍了幾組性感可愛的照片，她笑說自己變成俏護士真的好不一樣，也很開心導演喜歡她這一次的想法，笑說「就是要讓觀眾流鼻血啦」！