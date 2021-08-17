交通部觀光局西拉雅國家風景區17日起於官田遊客中心推出「西拉雅文化特展」。台南市西港區納骨塔18日法會不開放民眾參加，21、22日場內人數管制100人。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

交通部觀光局西拉雅國家風景區17日起於官田遊客中心推出「西拉雅文化特展」。台南市西港區納骨塔18日法會不開放民眾參加，21、22日場內人數管制100人。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

交通部觀光局西拉雅國家風景區推廣西拉雅部落文化不遺餘力，今年特邀西拉雅文化研究學者段洪坤策展，與各個西拉雅部落共同合作，17日起於官田遊客中心推出「西拉雅文化特展」，從「食、衣、住、行、育、樂」描述西拉雅族的特色，讓民眾可以了解古往至今的西拉雅文化。

本次展覽邀請轄區各部落協助共同合作，包含台南市西拉雅族部落發展促進會、吉貝耍文化工作室、台南市六重溪平埔協會、台南市頭社西拉雅文化發展協會、台南市左鎮區公舘社區發展協會、台南市番仔田西拉雅族協會、台南市西拉雅文化協會、口埤實驗國小、吉貝耍國小、河東國小等，大家都拿出部落的重要、特色文物參展。

開展活動一開始由段洪坤進行西拉雅族傳統的祈福儀式，以西拉雅族語祈禱展覽順利圓滿。段洪坤表示，西拉雅文化特展從遊客角度出發，先提供初淺的族群歷史及認知，西拉雅族與漢人或其他原住民族的差異，以族群特色引領大家進入西拉雅文化，認同西拉雅族是原住民族的事實。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，西拉雅族最早就是居住在台南地區的原住民，從荷蘭統治到清朝再經歷日治時代，許多文化都已融入在日常生活當中，透過本展覽可以讓遊客更了解西拉雅族的古今往來，分別從建築、語言、美食、服飾、樂舞、信仰與祭典等特色呈現出來，歡迎大家一起來官田遊客中心觀賞。