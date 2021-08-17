I believe that China-based companies that want to raise capital from American investors should disclose more of the information we need to make informed investment decisions. pic.twitter.com/EoGihzKTDN — Gary Gensler (@GaryGensler) August 16 2021

美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒(Gary Gensler)8月16日通過視頻，就投資中國公司的風險向美國投資者解釋和警告，很多投資者不知道投資一些中國公司的股票不是買進中國企業的股份，而是買到一家設於開曼群島註冊的空殼公司股票。他已就此要求證交會工作人員「暫停」放行中國公司使用空殼公司進行首次公開募股(IPO)。

《法國國際廣播》報導，詹斯勒在視頻中表示，美國投資者對一些在美國股票交易所上市的中國公司有很多地方並不了解。SEC幾周前暫停了中國企業的首次公開募股(IPO)，直至它們就股東面臨的投資風險披露更多信息。他警告稱，投資者可能不知道他們實際上是在買於開曼群島註冊的空殼公司的股票，而不是直接買入中國企業的股份。

詹斯勒說，他已要求SEC工作人員「暫停」放行中國公司使用空殼公司進行的IPO，並希望投資者能獲得更多信息。他說，「這意味着披露關於中國政府可能會在遊戲過程中大幅改變規則；就像他們最近做過很多次，那樣的政治和監管風險。」

詹斯勒重申，必須允許美國官員檢查中國公司的財務審計。如果中國運營企業的審計師在未來3年內不提供他們的審計底稿和記錄，那麼這些企業-不管註冊地在開曼群島還是中國，都將無法在美國上市。

詹斯勒稱，「我認為公司應該向美國投資者披露這一重要信息，以便我們能夠做出明智的決定，把我們辛苦賺來的錢放在哪裡。」