由男星鈴木亮平領銜主演的《TOKYO MER 行動急診室》，身為奧運期間唯一沒停播的夏季檔日劇，在第6集強碰閉幕式收視率下降至8.4％後，最新第7集從反彈衝上15％，再創開播以來最佳紀錄。除了女星稻森泉的加入之外，男星城田優也意外現身，讓劇迷紛紛大讚「這選角太神了」。

該劇與過去醫療劇大不相同，除了為現在受到新冠肺炎疫情所苦的醫療體系帶來不一樣的演出之外，男主角鈴木亮平「開外掛」堪稱一絕，電視台為了配合東京奧運，拿捏劇情「輕重」更相當有一手，等到奧運結束後的隔週，慢慢將故事導入最後的高潮，收視率也因此再度爆升。最新一集稻森泉加入飾演公安部刑警，解開為什麼要調查喜多見醫師（鈴木亮平 飾）之謎，而事先未公佈的男星城田優則成為超級關鍵人物，不但劇中角色「樁（TSUBAKI）」名字美，準備「幹大事」的口氣更讓許多觀眾期待萬分。

鈴木亮平最近除了夯劇《TOKYO MER 》，同時也再跑電影《孤狼之血 LEVEL2 》的宣傳行程，日前出席代言冷凍食品記者會時，被媒體問到在家滾來滾去的時候都做些什麼？，他表示「邊用按摩器按摩小腿邊看YouTube」，至於拍攝《TOKYO MER 》最辛苦的地方，他苦笑回：「戴著防毒面具演戲，裡面流汗的程度跟游泳池一樣啊。」該劇每週一晚上8點30分在friDay影音更新。