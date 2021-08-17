愛的集團月餅。（嘉南療養院提供／曹婷婷台南傳真）

衛生福利部嘉南療養院成立「愛的集團」，每年由職能治療師及烘焙老師帶領精障學員採用少油、低糖、低熱量、不添加防腐劑，親手製作健康無負擔「低脂月餅」，為滿足客戶味蕾，今年推出「養生低脂月餅禮盒」及「蛋黃彩酥月餅禮盒」兩款讓大家選購，也特別推出單顆裝「柿柿如意禮盒」。嘉南療養院表示，精神障礙者透過藥物及職能治療復健訓練，在復元之路持續邁進，邀請各界踴躍訂購。

愛的集團提供有潛能的精神障礙者完整的模擬職場，其中，烘焙工作坊學員在職能治療師、烘培老師和志工帶領下共同烘焙，月餅從酥油皮到成品包裝，每一步驟都堅持手工製作，讓學員增加工作耐力和效能及強化工作能力，製作過程毫不馬虎，製作生產月餅每年深獲好評，學員們在知道自己辛苦做的月餅受肯定，也因此得到成就感。

愛的集團今年特別推出單顆裝的「柿柿如意禮盒」，提供蛋黃酥、黃金起士彩酥、Q心抹茶彩酥、原味綠豆椪等四種口味給大家挑選；禮袋是由學員親手縫製成具喜氣滿載的柿子造型，外型不但大方亮眼又寓意吉祥，袋子還可以用來裝茶杯、水果甚至當成擺飾，都非常實用；再搭配上健康無負擔的「低脂月餅」，讓您幸福滿袋，送禮自用兩相宜。

職能治療科黃婉茹主任表示，中秋月餅製作過程完全符合政府規定衛生流程，產品亦通過SGS檢驗合格；從進入職能訓練烘焙坊時，學員們清洗雙手、戴上帽子、口罩及手套等，這是每天例行的標準作業流程；專人學習行銷、接單、備料、包餡、分裝、包裝、出貨等，大家各司其職，一連串看似簡單的步驟，對於受精神疾病影響的學員來說，是需要很長時間學習與練習，一步一步用心完成。