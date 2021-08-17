1名女大生分享升大學的暑假，她遇到的奇特打工經驗，當時她前往1戶人家面試做家教，對方詢問她「會跟老人家相處嗎？」她後來得知真正工作內容是假冒成1名已過世的女童，原來因對方家中阿嬤患有失智，阿嬤始終認為車禍過世的孫女還活著，家人不得已只好聘用年輕相近的女孩假冒孫女、陪伴阿嬤。

該名女大生在網路論壇「TUN大學網」分享說，她在2年前準備升上大學的暑假想找1份家教伴讀的打工賺取零用錢，前往面試時，對方家長問了基本資料和1個「特殊問題」，就是問「會跟老人家相處嗎？」她原本以為是家中有長者，因此回應能處得來，沒想到原來該份工作是要當1名阿嬤的「假」孫女。

該女大生說，「對方說其實幫兒子找伴讀只是個幌子」，真相是因為家中的阿嬤有失智症，阿嬤一直以為車禍過世的孫女還活著，因為家人才想尋找1名年紀相近的女生假扮孫女、陪伴阿嬤；原PO說「於是我那就莫名其妙當了人家兩個月孫女（完全沒有伴讀這件事）」，後來升上大學就沒有繼續做。

該女大生分享此事後，也詢問網友有沒有奇怪的打工經驗；其他網友則留言說，「我朋友在租屋處當管理兼打掃人員，來抵房租」、「我扮過同志的假女友，他是我的大學同學，叫我過年回家陪他返鄉2天演給家人看」、「我是當過綠鬣蜥殺手，但不是和縣府拿獎金，是一個餐廳老闆請我的」。