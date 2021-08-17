麗明營造董事長吳春山呼籲熱心民眾前來捐血，紓解血荒。（盧金足攝）

挽袖捐熱血！新冠肺炎疫情期間，民眾人人自危，宅在家防疫，加上現在正值農曆7月，影響出門捐血意願，已連續舉辦過19年捐血活動的麗明營造，今年因應疫情，將活動拉長為3天，8月25日至27日每日上午9時起至下午4時30分止，分散捐血人潮，呼籲熱心民眾前來捐血，19年來總捐血袋數已累積到1萬1293袋，今年希望能達到1200百袋捐血，面對疫情也不忘救血荒，以行動挺公益。

疫情近來雖漸緩和，但從5月19日全台3級警戒以來，民眾減少出門活動，也造成全台血庫持續不足，但救人的醫療用血無法停止供應，已連續舉辦過19年捐血活動的麗明營造從2001年一部捐血車，募得125袋熱血開始，響應的協辦單位、團體愈來愈多。

麗明營造董事長吳春山表示，自2016年起，捐血中心每年必須出動六部捐血車才有辦法消化前來捐血的民眾，19年來總捐血袋數已累積來到1萬1293袋，每年如嘉年華會般的捐血盛況，今年因應疫情，立刻進行滾動式調整，將動調整為3天，每天兩部捐血車，分流人潮避免群聚，等候區亦規劃安全距離。

吳春山說，合作多年的主協辦單位今年依然熱情不減，活動主辦麗明營造、麗明建設、全宏營造、春耕不動產、豐穀建設、台中南屯扶輪社、台中國際蘭馨交流協會、台中日光溫泉會館。

協辦單位有邡隄娜開發、塔拉朵冰淇淋、金蜜蜂、環景建築、土地銀行中港分行、京城銀行文心分行與大里分行、聯邦銀行民權分行、農業金庫台中分行、板信銀行台中分行、第一銀行台中分行、彰化銀行中港分行、三信商業銀行、合作金庫商業銀行大竹分行、台中商業銀行西屯分行。

此外，還有台中市生命線協會、台灣行動菩薩助學協會、台灣老樹救援協會、台灣身心障礙藝術發展協會、台中市不動產開發公會、台中市企業經理協進會、敬業樂群大樓管委會、台中市建築經營協會等。

吳春山感謝力挺的企業單位慷慨贊助捐血伴手禮，有來自南投「清流部落」的白米、護目鏡、芳香劑、醫療口罩、超商咖啡券、冰淇淋券等，讓捐血成功的民眾提回家。

現場還有摸彩活動，每捐血250c.c.就送一張摸彩券，麗明營造採購時尚休閒折疊車，及30份台中日光溫泉會館1000元現金禮券，在3天活動結束後進行抽獎，號召更多民眾為捐血中心募集到安全庫存量。

防疫優先，特別規畫民眾於現場等候區，須保持室外1公尺的社交安全距離，為保護自己與辛苦的醫護人員，必須佩戴上口罩再上捐血車，安全防疫讓熱血健康延續。

今年麗明營造第20屆公益捐血活動，將於8月25日至27日每日上午9時起至下午4時30分止舉辦，捐血車停靠在台中市西屯區府會園道169號麗明營造總部大樓前方（台中市政府府後廣場邊）。