好市多近日在賣場玩具區放置了一組大型的「骷髏新娘組」，一對套著婚紗西裝骷髏頭馬上成為了全場焦點。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多（Costco）販售商品深受消費者喜愛，不僅如此，也會針對節日設立專區販售應景商品。近日賣場因應萬聖節在玩具區擺放了一組「骷髏新郎新娘」，驚悚的外觀卻意外廣受家長們的好評，希望能一直擺著「不要拿走」，引起網上許多媽媽共鳴。

「孩子請原諒媽媽的私心。」好市多近日在賣場玩具區放置了一組大型的「骷髏新娘組」，一對套著婚紗西裝骷髏頭馬上成為了全場焦點。一位地方媽媽就在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上呼籲，「此區一直擺著都不要拿走好嗎？」並解釋道，家中小孩每年都很怕萬聖節擺飾，有了這對骷髏頭後，就不用再擔心小孩吵著要買玩具，「小孩要求爸爸直接繞過，爸爸我怕怕」。

貼文曝光後家長們紛紛有感表示，「這個真的滿可怕的，經過都想繞路走」、「放在入口處，小朋友就不會吵著要來」、「小孩要求快走+1」、「我家女兒也是每年都被嚇，有一年還被嚇到一直不敢再去好市多」、「這尊完勝去年的南瓜人！骷髏眼睛還會亮綠光，小孩都不敢跟我們一起來好市多」。

對此，網友也笑稱，「慘了！po文一出明天好市多馬上就換位置」、「好市多終於發現他們的玩具賣不好的原因了」、「還放在玩具區，真是體貼爸媽」、「支持一直放在玩具區+1，有了他們小孩都不想走過去看玩具」、「原來是拿來拯救父母荷包的」。