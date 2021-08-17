依據勞動部勞工勞對新制平均提繳工資金額顯示，彰化縣勞工薪資連續18個月都是全國最後一名，成為全台22縣市中最低薪的縣市，但房價卻持續飆漲，讓年輕人大感心酸。（謝瓊雲攝）

勞退新制勞工平均提繳工資，彰化縣在全國22縣市中，名列最後一名，全國最低薪情況已連續18個月。（資料來源：勞動統計查詢網／謝瓊雲製表）

慘，真的好「薪酸」。根據勞動部勞動統計查詢網資料統計，全國各縣市勞工退休金新制平均提繳工資顯示，在全國22縣市中，彰化縣名列全國倒數第一，薪資敬陪末座情況已超過18個月，成為全國勞工最低薪的縣市。

彰化縣政府勞工處長柯呈坊表示，彰化縣產業結構牽動薪資，但其實也有許多實力堅強的中小企業、隱形冠軍產業，因薪資福利穩定，流動率低。平均提繳工資未必能完全反應出縣市整體的薪資狀況，但縣府仍將作為參考，提出因應方針來改善。

彰化縣近年在全台各縣市中平均提繳工資，與台東縣、澎湖縣和屏東縣一直都在末段班，前年彰化縣排名倒數第三，但近3年屏東、澎湖和台東發展觀光有成，服務業增加、薪資緩步爬升，去年度彰化縣正式跌到全國倒數第一。

根據統計資料，全國各縣市勞工勞退新制平均提繳工資，彰化縣今年上半年為3萬1317元，與去年上半年3萬1292元相比僅微幅增加25元，仍落後澎湖縣3萬2499元、台東縣3萬2031元、屏東縣3萬1773元。

年輕人感嘆，彰化縣雖是傳產原鄉和農業大縣，低薪問題卻十多年沒改善，連苗栗、南投的平均薪資都比彰化高多了，反觀彰化縣各鄉鎮市房價卻持續飆高，青年薪資追不上購屋成本，根本難以挽回人口外流頹勢。

不過也有營建業、鋼鐵業指出，近年縣內許多產業產能增加、擴廠大興土木，從司機、作業員、工地營造人力，薪資基本都在45K至50K起跳，卻依舊大缺工。

官員私下分析，外島澎湖金馬、南投、花東等地，因觀光產業蓬勃發展，勞退提繳工資相對較高，苗栗縣緊鄰新竹縣市，屬於科學園區外圍，薪資也因而被帶動。

彰化中小企業、微型工廠太多，雇主可提供的薪資有限，而連鎖超商、餐廳等服務業，數量與規模均不及外縣市，才會使得薪資長期處於末段班，甚至淪為最後一名。