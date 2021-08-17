《算牌手》劇照，男主角奧斯卡伊薩克。（双喜電影提供）

名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）在國際間備受推崇，被稱為「20世紀以後電影圈最具有影響力的製作人」，更曾於拍攝《沉默》期間來台取景。他首次擔任共事多年的許瑞德執導電影《算牌手》的監製，此消息才出便驚動電影愛好者，該片直接打進威尼斯主競賽，將於9月2日於威尼斯舉辦世界首映，有望奪得最高榮譽「金獅獎」。

該片由2度提名金球獎的知名演員奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）主演，台灣觀眾對他的臉應該也不陌生，他在曾獲奧斯卡最佳導演的柯恩兄弟執導《醉鄉民謠》中擔綱男主角，演繹一位略帶蒼桑又文藝的音樂創作歌手，當年該片奪得坎城影展陪審團大獎；而在商業片的路上，奧斯卡伊薩克也演出了知名系列電影《星際大戰：天行者的崛起》中的王牌飛行員，另一部備受討論的《沙丘》也將在下半年上映，今年就有2部超強作品，順著這樣的聲勢及表現，伊薩克極有機會挺進獎季的最佳男主角候選人。

導演許瑞德自2012年某次選角認識這位初出茅蘆的演員，至此便對他「念念不忘」，總希望有機會和這位「絕對會」大鳴大放的演員合作。當《算牌手》的劇本一出來，許瑞德馬上寄給伊薩克，並囑咐他「趕快決定」，而伊薩克也決定「秒回」，一天內就將劇本讀完，隔天就決定要出演男主角。提及伊薩克，導演許瑞德大讚這位優質演員，他認為伊薩克不僅有獨特的異國長相，也有一種演員與生俱來的特質，那種特質勢必能讓伊薩克站上巔峰，很有可能在未來，成為下個和瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）一樣，極具風采又帶領高度討論的影帝。