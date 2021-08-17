越來越多年輕人習慣裸婚，也就是不辦婚宴直接登記結婚，但仍有較為保守的長輩，認為婚禮一定要辦，為此與後輩大吵一架。一名女網友就表示自己想裸婚，被長輩洗臉罵「不懂事」，忍不住PO網問「我真的不懂事嗎」，引發熱烈討論。

女網友在臉書女孩版PO文「不辦婚禮真的很不懂事嗎？」，她表示，跟男友交往多年，終於在今年存到買房的錢，就決定結婚了，但兩人都不想辦婚禮，打算直接去公所登記結婚，父母得知後相當憤怒，罵「錢是我們出！該有的禮俗要有，搞得好像我們偷偷嫁女兒，不要那麼不懂事」。

原PO說，自己個性本就低調，不喜歡成為眾人焦點，也不想花父母的錢，想到要在喜宴上寒喧敬酒就不舒服，因此只想發喜餅，低調結婚，卻被爸媽洗臉，因此PO文求救。

PO文曝光後引起熱議，網友態度也兩極，有人力挺原PO：「是你要結婚不是爸媽要結，沒道理他們做主」、「老一輩都很愛面子，受不了」、「把孩子婚禮當成果發表的父母腦袋有問題嗎」、「老一輩不能接受新觀念… 不是你的錯」、「不用理他們」，也有人認為父母有理：「結婚不只是你們兩個的事」、「父母都希望把女兒風光嫁出去，我看到我女兒如果只登記也會滿傷心的」、「父母要出錢其實就還好，養你這麼久，為爸媽辦一次也好」、「都已經妥協到家宴，還是去當人形立牌，一下子就過了」、「就當作你爸媽一生一次的請求，當一次婚禮演員，說不定過程當中會發現感動的地方，尤其自己不用出錢」。

也有人點出現實，表示人言可畏：「只有登記結婚，會有鄰居質疑是去當小三，不騙你」、「認識一個阿伯，兒子娶妻沒辦婚禮，直接被造謠說是娶小老婆用兒子當掩護」、「三姑六婆很恐怖的」、「會有噁心的人嚼舌根，說肚子被搞大父母怕丟臉才不辦婚禮」。