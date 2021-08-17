嚴志媛（右）和鄭知蘇在《咒術屍戰》展現絕佳默契。（車庫娛樂提供）

斥資70億韓幣（約台幣1.7億）打造的韓國電影《咒術屍戰》，由《寄生上流》幕後團隊攜手《鬼怪》製作公司，《屍速列車》導演延尚昊領軍，動作場面和故事深度更勝過去的活屍作品。該片敘述為了阻止甦醒的屍體再次犯下殺人案，主角們想盡辦法對抗活死人大軍的懸疑驚悚故事。對於製作《咒術屍戰》的動機，執筆劇本的延尚昊導演表示：「在思考著是否有比較酷的事件時，突然想到了『甦醒的死屍』這個題材。希望是充滿著速度感和強勁力道的故事，所以認為很適合拍成電影。」

對於比活屍更可怕、難以預測的「甦醒的死屍」，延尚昊說：「其實『甦醒的死屍』這個存在，在神話傳說書籍中被視為一種迷信，也被認為可能是從國外來的。在搜尋讓屍體復活的黑魔法資料時，有查到印尼的相關資料，而有了一些連結。」延尚昊也希望能透過故事中的世界觀，探討更多事物，他說：「若說之前的作品中探討的是對社會的不滿，那《咒術屍戰》要訴說的則是階級社會的問題。我們以此為概念結合了亞洲的奇幻要素，完成了《咒術屍戰》的故事！」延尚昊這次不只負責寫劇本，也會觀看試剪片段，他說：「製作過程中和導演不斷討論、不停試看。相信大家看了《咒術屍戰》後，會更喜愛這個活屍世界觀，沉浸於劇中人物的魅力中，希望這個故事能繼續下去。」

在《偷天對決》中飾演刑警的嚴志媛，這次在片中則成為追查神祕事件的網路記者，將和《寄生上流》的鄭知蘇所飾演的少女咒術師一同抵抗活屍，展現絕佳的演技默契。嚴志媛曾演出活屍片《殭屍家族》、現在又演出以死屍為電影主題的《咒術屍戰》，她笑說：「我不是刻意這麼做，但就這樣發生了。」她期許可以成為活屍片的代表女演員，嘗試扮演跟活屍戰鬥的女性角色。鄭知蘇也透露觀眾可以多多期待兩人在電影中自然的互動，更以動畫《寶可夢》舉例，2人的組合就跟主角小智與皮卡丘一樣，需要彼此的能力，同時幫助彼此。

被問及該片的看點，金容完導演表示：「看了相關書籍後，裡面提到『甦醒的死屍』的手腳都是黑色的，而且動作很不自然，我們借用了這個說法，積極讓這個存在符合電影中的設定和環境進行拍攝。」至於片中活屍的特別之處？金容完導演說：「若說以往的活屍都是因為食慾和感染而有所行動，那麼《咒術屍戰》中的活屍，則是因為受到咒術師的操控而有了目標的存在，他們會有目標地同時展開行動。而兩者之間最大的不同在於，活屍們的外觀就像活屍，但本作中活屍的外表無法與人類有所區隔，他們能說話，看起來會思考，我想這就是他們之間最大的差異。」

為了要讓片中的「活屍軍團」更寫實，製作團隊還請來了《極惡對決》、《鋼鐵雨》、《黑祭司》的武術導演，及替《屍速列車》、《屍速列車：感染半島》、《屍戰朝鮮》中的活屍設計動作的舞蹈家，為《咒術屍戰》打造更驚悚、壯烈的活屍動作場面。延尚昊表示：「金容完導演希望這次活屍的動作能有別於過去的活屍電影，希望能大膽創新，因此導演他們真的費盡苦心鑽研了許久，才有了電影中驚悚的活屍模樣。」電影20日在台上映。