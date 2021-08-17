國民黨智庫副董事長連勝文晚間表示，為了貫徹黨務中立理念，他宣布即日起，辭去智庫副董事長及董事職位，並呼籲黨內同志，都應在此次黨內選舉嚴格遵守中立，勿因黨務不中立，造成國民黨再度分裂，若無法維持完全中立，就應請辭。

連勝文下午在廣播節目表態支持回鍋參選黨主席的前新北市長朱立倫，對於外傳將辭去智庫副董事長，連意有所指地說，過幾天之後就不知道了。隨即，晚間就在臉書宣布正式請辭智庫副董與董事一職。

連勝文透露這一年半在智庫的工作情況，他看到智庫與黨內其他部門橫向聯繫確有困難，這有賴於黨中央高層的溝通協調，並確實執行相關決議，才能真正整合黨有限的資源，也不會像現在黨內各部門、加上地方等多頭馬車、各吹各調，無法發揮整體戰力。

連勝文舉例，智庫早在去年中就已預測到今年疫苗極度短缺，但當時黨內某些同仁認為不要逆時鐘，甚至在疫情爆發前某次黨內會議，某部門同仁可能是被民進黨認知作戰迷惑，或被綠媒網軍洗腦，直接批評他所主張購買的BNT是大陸疫苗，真令人氣餒。

連勝文接著說，智庫去年也發現國產疫苗的許多問題，主張黨內應基於科學，有一致性論述，但無法引起黨內重視，而日前黨中央按鈴申告衛福部圖利高端，但同時也有與黨高層密切的同仁，卻主動宣告要接種高端，著實令黨內不知所措。

連勝文指出，智庫向來是兩岸交流重要的「二軌」管道，去年因新冠疫情阻撓，同時因顧慮黨中央真正想法，相關交流幾乎全部中止，未來要重新交流恐怕要花更多心力。

談到去年敗選，連勝文說，根據智庫民調與大數據分析，顯示兩岸問題絕非國民黨面臨的唯一挑戰，而九二共識也不是敗選原因，因此，面對兩岸議題，不能只怕被抹紅，以採購BNT疫苗為例，當初就是因為顧慮被抹紅，而被批評成「防疫一事無成」。

連勝文還說，國民黨地方縣市首長民意支持度非常高，與黨的支持度存在相當落差，且這種落差似乎已成為趨勢，他憂心這將對明年選舉產生衝擊，國民黨未來恐怕連募集資源都很困難。