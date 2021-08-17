鄒姓毒器通緝犯拒捕，開車衝撞偵防車，仍被警方制伏。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

南投縣警方連日緝捕嫌犯，都遭開車拒捕衝撞，警方開槍後才逮捕嫌犯。南投縣刑警大隊17日下午循線追捕毒犯，從南崗工業區追到南投市茄苳腳，警方圍捕時，嫌犯開車衝撞偵防車，警方連開5槍射中車輪，逮捕鄒姓通緝獲等3人。

仁愛警方16日在警分局前設攔截點圍捕山老鼠，嫌犯卻開車衝撞民宅及警員，警方開槍並在公路追逐，直到嫌犯自撞護欄，警方制伏林姓嫌犯，逃逸的越南籍移工，則在17日上午落網。

南投縣刑警大隊17日下午，跟監開自小客車的毒品通緝犯，以車輛阻擋自小客車，高喊「警察，不要動」，要進行圍捕時，嫌犯卻屢屢開車前進、後退，衝撞偵防車。

南投縣警局刑警大隊副大隊長江威興表示，刑警大隊於下午4點40分，在南投市區圍捕鄒姓毒品通緝犯，鄒員駕車見警方多車夾擊，欲拒捕脫逃，竟開車正面衝撞警方所駕駛的偵防車，並強力倒車欲駛離現場，查緝人員在情況急迫，必須及時制止該危險行為，且恐危及路人與圍捕人員安全，依法使用警械，成功將鄒姓通緝犯緝捕到案，未造成相關人員傷亡。

警方在鄒姓通緝犯駕駛的車上，起獲微量毒品及毒品吸食器，正就鄒嫌與同車的妻子，及1名友人涉案關係，警方擴大偵辦釐清中。另外，就偵防車受損部分，警方也會依法求償。

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