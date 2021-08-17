曾經的頂流男星吳亦凡昨(19日)因涉嫌強姦罪正式被捕，即可能面臨至少5年的牢獄之災，現在更爆出曾在《中國新說唱》擔任他學員的網紅藥水哥，也涉嫌以連線直播、做活動的名義，誘騙女性去酒店發生性關係，與吳亦凡如出一轍的惡行在陸網引發撻伐。

一位長相清秀、身材姣好的受害女子化名微博帳號「鑼永號」，控訴擁有185萬粉絲的網紅藥水哥以面試助理一職、做活動等理由為由，把她約去酒店見面，還特地讓助理守在門外，誘騙她發生關係。

藥水哥目前尚未對誘騙女子開房一事回應。(取自藥水哥微博)

受害女還透露與藥水哥第一次見面時的情景，被對方騙拍好多套服裝，讓她一度以為是要直播，結果只是單純騙她發生關係，令她氣憤大罵：「藥水哥是暗示大師，比吳亦凡精多了！」更感嘆藥水哥這招真的很絕，讓他不用對發生關係的女子負責。

受害女更聲稱她已經保留好藥水哥不軌的證據，就是一條沾有對方精液的裙子，「他搞我身上了，那個衣服我冷凍保存起來了。」不排除日後交給警方調查之用。同時受害女也發布了一條露臉影片，證實自己身分，表示雖然她與藥水哥之間並不存在強迫關係，但她是想揭發藥水哥誘騙女粉絲開房，希望不要再有女子受害。

稍早受害女更透過微博發文，再次強調自己並非被強迫與藥水哥發生關係，「沒有強迫，因為強迫在語義中是持續發生的一個行為，瞬間發生的不算強迫，算突襲，謝謝。」