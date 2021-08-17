Red Velvet本月初迎來出道7週年。（愛貝克思提供）

韓國人氣女團Red Velvet本月初迎來出道7週年，當晚和粉絲們線上慶祝後，隔天便喜上加喜地公布，將睽違1年8個月回歸的好消息。她們之前曾於夏季發行過〈Red Flavor〉、〈Power Up〉和〈Umpah Umpah〉等多首膾炙人口的歌曲，而有「夏日女王」，這次又是夏日的回歸，更令粉絲期待Red Velvet會帶著什麼樣的Summer Song引領風潮。專輯公開後廣受好評，新歌空降韓國各大音源平台實時榜單冠軍，攻佔50國iTunes專輯排行榜，歌曲中彷彿念誦咒語的部份令人朗朗上口，被網友封為洗腦神曲，

Red Velvet也在回歸當晚舉辦線上見面會，談到回歸，R成員們表示就像剛出道一樣緊張，覺得既幸福又激動，新專輯展現出他們更成熟的歌唱實力，且能感受到專屬於Red Velvet的色彩，專輯全曲都是以激動的心情用心準備，希望能在炎熱的夏天為大眾帶來正能量。並親自介紹主打歌曲〈Queendom〉有著「我們都是自己人生的Queen ／ King」的正面信息，能使人恢復自信，希望聽眾能從中獲得幸福感，還有容易跟著跳的可愛編舞。聊到專輯籌備的花絮，成員JOY說道因為是緊接著SOLO活動後投入的籌備，更感成員們的珍貴。另外SEULGI還透露了MV中搭肩YERI的場面，實際上是吵完架剛和好時拍攝的，因此2人間還流淌著尷尬的氣息。

Red Velvet第6張迷你專輯《Queendom》共收錄6首歌曲，目前已同步在台數位發行。另外，Red Velvet也久違地以中文向台灣粉絲打招呼，還貼心地叮嚀粉絲要勤洗手、戴口罩，做好防疫措施維持健康。