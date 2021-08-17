朱軒洋人生首次拍攝吊鋼絲。（愛奇藝國際站提供）

李銘順20年沒演警察。（愛奇藝國際站提供）

朱軒洋是《逆局》動作戲擔當。（愛奇藝國際站提供）

由周渝民、李銘順等人主演的愛奇藝首部監獄主題原創華劇《逆局》第一章「闇夜將至」篇，17日再公布動作篇預告，預告中可見菜鳥刑警朱軒洋為找出真相不顧一切做出危險舉動，各種追逐、翻牆、高空跳躍等動作場面，可說是《逆局》的「動作擔當」。此次拍攝也是朱軒洋吊鋼絲初體驗，原以為需要克服高度的內心恐懼，更要適應吊鋼絲的不舒服，但朱軒洋卻一跳上癮，從6層樓高一躍而下，開心大喊「夢想成真」彷彿「蜘蛛人」，惹得李銘順在旁也看得心癢癢懷念起吊鋼絲的威風感。

在同步公布的「解鎖逆局」警隊追捕實錄花絮與昌榕分局爆裂警隊海報中，也可見由李銘順飾演的譚崇輝率領警隊成員任非（朱軒洋飾演）、老喬（馬念先飾演）、曉明（黃迪揚飾演）、小宇（姜康哲飾演）、穎怡（辛樂兒飾演）與石頭（草爺飾演）一字排開，充分展現警隊的歡樂氛圍。

超過20年沒有演出警察的李銘順，坦言看年輕演員拍攝動作場面時有一股心癢癢的衝動感覺，尤其懷念自己過去拍戲吊鋼絲時也非常享受，飄在半空像坐雲霄飛車的感覺。劇中有場動作戲是他飾演的刑偵隊長譚崇輝跳車追捕犯人，拍攝過程中因李銘順看不見車外，未與司機配合好跳車時機點，意外「碰」一聲摔出車外，嚇壞劇組所有人，而這一幕首度在《解鎖逆局》警隊追捕實錄花絮曝光，李銘順摔車後也馬上對著鏡頭表示他一切都好，只有些微擦傷，忍不住嘲笑自己第一天拍攝就掛彩好糗。

朱軒洋曾以電影《下半場》提名台北電影獎最佳新演員、最佳男配角，近期演出熱播台劇《天橋上的魔術師》「阿派」一角人氣扶搖直上，這次與兩位金鐘視帝周渝民、李銘順合演《逆局》備受矚目。提起人生首次拍攝吊鋼絲，朱軒洋分享克服內心懼高的秘訣是讓自己隨時處在很「ㄎㄧㄤ」的狀態，才不會越想越緊張。拍攝時，朱軒洋超嗨的表現讓現場工作人員都能感受得到他的興奮，不僅頻頻笑稱自己像蜘蛛人，忍不住擺出蜘蛛人的手勢，看到六層樓高也無所畏懼，甚至表示願意多跳幾次，讓現場的李銘順忍不住大讚朱軒洋，連拍吊綱絲都能非常享受，不單單只是帥，對角色很有想法，在演員這條路會有非常多可能性。

愛奇藝華語原創劇集《逆局》將於9／3起每周五於愛奇藝國際站全網獨播，全球191個國家地區同步上線，9／4(六)緯來電影台播出。