日本新生代男星26歲的志尊淳以電影《大叔之愛》和日劇《極道主夫》，成為目前最火熱的男演員之一，3月被爆出罹患急性心肌炎，所幸接受3星期左右治療就康復，馬上回歸拍戲；今（17）日志尊淳的經紀公司卻證實他確診新冠肺炎，再次震驚演藝圈，有網友發現志尊淳正在拍攝的影集《幽遊白書》，加他已有3人確診，導致不少人擔憂「不知道其他演員健康狀況還好嗎」。

近期日韓新冠肺炎疫情又發燒，演藝圈屢屢傳出藝人確診消息，綜合日媒報導，人氣鮮肉志尊淳的經紀公司「渡邊娛樂」，證實他確診新冠，原本的工作又得延宕；志尊淳3月23日被診斷出急性心肌炎，當時緊急住院治療，到了4月13日才透過IG報告出院消息，也讓粉絲們終於能放心。

如今在身體康復後隔了4個月又確診新冠，讓粉絲非常心疼，有人想起志尊淳上星期五才在IG直播時，表示自己近期沒什麼食慾，就有不少網友擔心他的健康狀況，沒想到檢查後是確診新冠，只能替他祈禱早日康復。

另外，日本演藝圈連日爆出有藝人確診，昨（16）日23歲男演員北村匠海才發布確診消息，今日志尊淳也確診，有內行網友發現恐怖細節，因為北村匠海和志村淳近期低調拍攝《幽遊白書》真人版影集，而且同樣飾演該劇一女角的女演員永野芽都不久前確診，但目前已痊癒；同劇組已經3演員染疫，不免令網友擔憂，「其他演員不用檢查一下嗎？」、「這部戲還能正常拍下去嗎？」、「《幽遊白書》不妙了」。