路透報導，美國電動車製造商特斯拉正尋求擴大其在中國的公關和法律團隊。特斯拉微信公眾號「特斯拉招聘」發布的資訊顯示，該公司正在北京、上海、廣州和南京等城市提供對外事務及公共關係的職位；同時，特斯拉還發布反壟斷律師、數據隱私保護律師等職位，工作地點則為上海臨港。

特斯拉今年在大陸市場遭遇了一系列挫折。今年4月，一位女車主在上海車展上維權，此後一系列刹車失靈事件頻頻登上大陸媒體頭條；大陸監管部門也加大對特斯拉的監管力度。

大陸市場監管總局2月曾聯合工信部等五部門，就異常加速、電池起火、車輛遠端升級（OTA）等問題約談特斯拉北京及上海公司，要求嚴格遵守中國法律法規，加強內部管理，落實企業品質安全主體責任，有效維護社會公共安全，切實保護消費者合法權益。特斯拉正在加強與監管機構互動並擴編政府關係團隊。

大陸是特斯拉在美國以外的第二大市場，資料顯示，特斯拉7月在大陸市場的汽車銷量為32968輛，較6月的33155輛微降。

據財聯社報導，上海自由貿易試驗區臨港新片區黨工委副書記袁國華17日表示，到2021年底，特斯拉上海超級工廠國產化率將達到90％左右。袁國華說，特斯拉上海超級工廠2021年全年產量預計將達到45萬輛，累計出口整車約6.61萬輛，這將帶動臨港新片區新能源汽車產業鏈全面提升。

隨著上海超級工廠國產化率的更進一步提高，讓大陸新能源汽車產業鏈無不受益；同時，鯰魚效應進一步加劇了大陸汽車市場的競爭。此外，隨著國產化率的提升，特斯拉大陸國產車型售價有望進一步下探。