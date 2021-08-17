台股修正壓力未歇，在「內憂外患」利空夾集之下，指數17日重挫197點，觀察三大法人加碼重心，以包材及飲料代工大廠宏全（9939）買超17個交易日最多，其他還有電信雙雄台灣大（3045）、中華電（2412）等，也成為外資、投信近日連續買超的口袋名單，轉進防禦型類股動作轉趨明顯。

大盤連9個交易日收黑，波段修正近千點，三大法人偏空操作，17日再度減碼134.25億元，累計期間賣超金額達582.73億元，上市櫃個股修正壓力沉重，強勢股也大幅回檔，盤面尚欠缺主流領軍反攻。

若統計8月台股急殺以來，仍有三大法人連續買盤進駐的個股，共有宏全、台灣大、中華電、好德、東隆興、牧德、龍巖、嘉里大榮、南光、高僑、強信-KY等11檔，加碼天數在8～17個交易日之間，波段買超張數最多的則由中華電、台灣大出線，分別敲進4.25萬張及2.59萬張。

法人分析，上述三大法人連續買超個股與以往操作有明顯不同，並非由特定族群領漲表態，如先前的航運、鋼鐵、半導體等，族群相對分散，但共同特性則是大多數屬於防禦類型的個股，營運動能穩健的電信、食品相關個股，在大盤拉回修正，強勢股普遍重挫下，更突顯其買盤力道。