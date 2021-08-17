即將於8月底下市的杜康-DR（911616）17日再度打落跌停價位，股價「腰斬再腰斬」，已連續20個交易日跌停，超越近年基亞及普格的連19根跌停紀錄，自3.86元一路走跌到目前僅剩0.51元，波段跌幅近87％。

杜康-DR日前因完成收購交易，導致不符合繼續上市標準，經證交所審議將於31日下市，由於溢價幅度過大，又面臨下市倒數計時，使得股價跌跌不休，從7月21日起即上演「溜滑梯」走勢，股價一路亮綠燈，近兩個交易日雖都見到跌停打開跡象，但仍未能消化市場賣壓，持續以跌停價位作收。

值得一提的是，杜康-DR在苦吞20根跌停之後，股價從3.86元「打到骨折」，僅剩0.51元，對應新加坡掛牌價格仍呈現有8.51％溢價。

法人指出，杜康-DR雖然溢價程度大幅收斂，有機會在近期終結連續跌停紀錄。不過，從盤面掛單情況來看，顯示持有杜康-DR的投資人大多仍是選擇在市場上賣出，且距離下市倒數只剩不到10個交易日，即便後續出現折價空間，研判進場承接買盤仍有限，股價恐難有起色。