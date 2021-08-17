高雄一名康姓男子與陳姓女友愛情長跑7年後，在高雄漢來大飯店巨蛋會館，砸百萬元舉辦盛大婚宴，事後「老婆」卻各種理由推託，1年多了遲遲不肯辦理結婚登記；康男起疑追問，陳女才坦承另有男友，且兩人已在新竹同居；更誇張的是，連在喜帖上印的陳女、陳父名字都是假，氣得康男提告，要求陳女賠償宴客費用及精神慰撫金共204萬元。高雄高分院認定陳女故意違約，判她應賠償康男89萬元確定。

根據判決書，康男指控，他與陳女從2000年開始交往，2017年4月在高雄漢神巨蛋辦理婚宴，包括喜餅、拍婚紗及婚禮場地等，花費達100多萬元。但婚禮辦完1年多，康男多次催促辦結婚登記，「老婆」卻一再藉故推託，讓他不禁起疑，一查之下才發現，陳女身份證上姓名與喜帖上印的的不同，甚至連岳父的名字也是假的。

此外，兩人婚後因工作分隔兩地，康男北上新竹察看，發現「老婆」竟然與王姓男子同居，大受打擊，認為陳女故意違反結婚期約，提告要求賠償他相關損失及精神賠償共204萬餘元。

陳女指出她在喜帖上印製的是自己的「小名」，之後也將改為此名，這是康男早就知道的事；另外，她身分證上的父親是養父，喜帖上印製的則是生父的姓名，並無刻意規避或欺騙康男。

陳女還說跟王男沒有男女關係，只是一起在新竹租屋，沒有同睡一房。她還辯稱，沒有登記是因為康男妹妹另涉犯侵占案件，把財產借名登記在她名下，為免引起懷疑才遲未辦理。

一審原判陳女賠償103萬元，雙方都上訴後，高雄高分院調查兩人對話記錄發現，宴客後康男一再詢問陳女何時登記，但陳女卻屢屢推託，最後甚至直接表明不願意，足見她根本沒有履行婚約的意思，原因就是她在新竹另與其他男友同居，認定陳女故意違反結婚期約，應賠償康男共89萬餘元確定。