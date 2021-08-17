上海網信辦、證監局近日聯合展開「堵住股市黑嘴」專項整治工作。根據一財網報導，為進一步規範網路金融資訊傳播秩序，上海網信辦會同上海證監局聯合展開涉非法證券期貨活動網路資訊專項整治工作，遏制各類違法違規資訊傳播。

這項堵住股市「黑嘴」專項整治期間，屬地主要網站查刪攔截有害資訊1.7萬餘條，下架音視頻專輯、節目3187個，處置違法違規帳號8000餘個，關閉直播間53個。

上海網信辦、上海證監局同時督促指導各平台自查自糾涉非法證券期貨經營風險，全面清理「股市黑嘴」、「非法薦股」「場外配資」等違法違規資訊，對平台公眾帳號運營者強化證券期貨經營資質核驗。

在專項整治中，上海網信辦指導屬地網站平台採取紮實有效的管理措施。嗶哩嗶哩對認證通過的財經類用戶帳號統一社群運營，加強內容安全教育，禁止未經資質認證的個人和機構發佈涉投資理財等財經領域內容。

東方財富網透過「股民學校」專門頻道，傳播各類證券相關基礎知識和法律法規，加強投資者教育。喜馬拉雅加強對涉非法證券期貨活動網路資訊的舉報受理工作，對於核實為違規的內容進行拓展排查溯源，提高舉報處理效率。