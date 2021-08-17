1名女網友日前得知七夕當天剛好與男友交往5周年，因此精心製作「愛愛券」，邀對方當晚嘿咻，券上還寫出「地點：客廳、廚房、浴室」、「時間：七夕當天晚餐後」，她還用保險套拼成變形金剛的造型；而男友也回贈1束用「衛生棉」做成的花束，讓她哭笑不得，笑說「那天晚上我真的特別賣力，不當死魚」。

該女網友在Dcard上發文表示，她與男友交往5年，平時僅慶祝生日與聖誕節，不會特別慶祝情人節，但今年七夕剛好是周年紀念日，她因此想了許久要送什麼禮物，她心想平時因工作忙碌，性事上較不用心，因此決定精心製作1張「愛愛卡」，上頭寫著「今日限定」、「時間：七夕當天晚餐後」、「地點：客廳、廚房、浴室」。

1名女網友日前得知七夕當天剛好與男友交往5周年，因此精心製作「愛愛券」，邀對方當晚嘿咻，券上還寫出「地點：客廳、廚房、浴室」。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到吃完晚餐後，女網友的男友也回送1個用「衛生棉」做成的花束與1份珠寶給她。（圖／翻攝自Dcard）

該女網友說，她還用保險套做成1隻變形金剛給男友；沒想到吃完晚餐後，男友也回送1個用「衛生棉」做成的花束與1份珠寶給她，男友說因為她之前抱怨女生月經來要忍受疼痛，還要花衛生棉的錢，男友才決定送此禮物，讓她哭笑不得；她事後PO文坦言相當感動，「所以那天晚上我真的特別賣力，不當死魚」。

其他網友則留言說，「哇五年了對於很多小細節雙方都還是這麼貼心」、「你跟你男友都很可愛、很好笑哈哈」、「他還有配色欸！覺得用心」、「男友也太貼心，送的禮物實用又有創意，告訴我這種男友哪裡找啦」、「這束花感覺可以用2個月」、「賣力點報答男友，國家需要你」、「別人的男友總是不會讓我失望」。