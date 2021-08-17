美國居家修繕零售商家得寶（Home Depot）迄8月1日止第二季度淨利年增11％至48.1億美元，每股獲利4.53美元，營收年增8％至411.2億美元，均優於市場預期。

但反映零售業經營狀況重要指標的整體同店銷售僅成長4.5％，低於市場預期的成長逾5％。家得寶沒有發布全年財測。