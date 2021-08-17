家得寶Q2整體同店銷售增幅不如預期 21:272021/08/17 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國居家修繕零售商家得寶（Home Depot）迄8月1日止第二季度淨利年增11％至48.1億美元，每股獲利4.53美元，營收年增8％至411.2億美元，均優於市場預期。 但反映零售業經營狀況重要指標的整體同店銷售僅成長4.5％，低於市場預期的成長逾5％。家得寶沒有發布全年財測。 沃爾瑪Q2每股獲利與營收 優預期 港股收跌435點 科技指數創新低 #家得寶 #同店銷售 #億美 #市場預期 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 零售銷售數據不如預期 道指早盤挫愈200點 21:592021/08/17 財經 日Q2經濟成長1.3％ 優於預期 04:102021/08/17 全球財經 南寶H1獲利年增3成 賺逾半個股本 17:192021/08/17 財經 疫期碰洪災 大陸Q3經濟估跌破6％ 04:102021/08/17 產業財經 吳寶春腹肌麵包爆抄襲 致歉下架 04:102021/08/17 地方新聞 美7月零售銷售下滑1.1％ 跌幅超乎預期 21:262021/08/17 財經 疫情降級拚就業 澎湖現場徵才活動8／20登場 15:552021/08/17 生活 《國際油價》中國經濟放緩 美油期貨續弱1.7％ 09:272021/08/17 財經 《紡纖股》遠東新Q3獲利2逆風 恐季減2成 17:232021/08/17 財經 歐美拚基建 螺絲帽出口年增3成 04:102021/08/17 財經焦點 《美股掃瞄》道瓊、標普續締新猷 標普從2020谷底翻倍 08:202021/08/17 財經 財經熱門新聞 塔利班重掌阿富汗 美科技巨頭為這件事全亂了 - 財經 財金三部會達成共識 當沖降稅優惠確定延長 - 財經 - 中央社 台股連9日恐慌下殺 他嘆「這次不一樣」 網曝：這檔開殺才真慘 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 台股連9跌 外資變臉賣超88億 砍最多的是這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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