塔利班重掌阿富汗政權後，新政權與中國未來合作關係受到外界矚目。美媒援引分析人士指出，中國可能會與塔利班聯手開發阿富汗的稀土，這將再度擴大中國在稀土業的統治地位。

《多維新聞》引述美國《消費者新聞與商業頻道》（CNBC）報導，分析人士表示，據估計阿富汗擁有價值數兆美元的稀土金屬礦藏。

根據《外交家》（Diplomat）網站報導，2020年，阿富汗的稀土金屬價值估計在1萬億到3萬億美元之間。

塔利班在攻入阿富汗首都喀布爾之前，曾派出代表團前往北京訪問，獲中國外交部長王毅接待。據稱塔利班此行是表達執政後能加入中國的「一帶一路」計劃。（圖／中國外交部官網）

聯博（Alliance Bernstein）新興市場債務主管沙邁拉．汗（Shamaila Khan）表示，塔利班擁有的資源「對世界來說是非常危險的」。他說，如果中國為了促進經濟援助而尋求與塔利班結盟，國際社會應該對中國施加壓力，中國應該遵守國際規則。

CNBC在報導中指出，中國主導著全球稀土市場，根據美國地質調查局（United States Geological Survey）的資料，全球約35%的稀土儲量在中國，居世界首位。中國同時還是稀土生產大國，2018年的稀土產量為12萬噸，佔世界稀土總產量的70%，而美國同年的稀土產量為1.5萬噸。

報導表示，2019年中國在與美國的貿易戰中使用稀土作為威脅，當時北京曾威脅要切斷對美國的供應。根據美國地質調查局的資料，2019年美國在稀土方面嚴重依賴中國，當時中國出口了美國所需稀土的80%。

CNBC還注意到大陸外交部發言人華春瑩在例行記者會上的講話，她說，中方尊重阿富汗人民自主決定自身命運前途的權利，願意繼續同阿富汗發展睦鄰友好合作關係，為阿富汗和平與重建發揮建設性作用。