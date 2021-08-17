為振興國內經濟，行政院原為延續去年三倍券經驗推出「五倍券」，但在朝野立委聯合砲轟下大轉彎，且在黨內也引發軒然大波。民進黨台北市議員王世堅更透露，行政院長蘇貞昌有一個記仇小本本，而他主要針對的是當初2008年總統大選時，在黨內初選沒支持他的人，王世堅更認為蘇貞昌當院長是「整碗捧走」，他希望能有明快的處理，否則會變成請神容易送神難。

王世堅16日在政論節目《這！不是新聞》中表示，蘇貞昌的個性其實適合去當裁決所長，整頓交通，「就像我所知道的小本本，那像是幫派老大，在對小弟訓話」。

面對主持人的提問，王世堅則說，自己是僅存一點厚道，若真要講，這可以分成9集講不完，並指同台的前民進黨立委郭正亮剛才講的非常好，講到裡面的一部份，「阿亮也是心存厚道，沒把最尖銳的講出來」，蘇揆很多的位置不讓，不是不過去的立委當，過去的立委大家也不是在跟他計較那些位子，「他是不讓過去，尤其是2008年總統大選、初選時沒有支持他的，他的小本本記很清楚」。

王世堅指出，有的過去的立委，在其他很多小單位做的不錯，人家是靠自己的本領，真的治理的很好，他們躲蘇貞昌都躲來不及，曾經有一個前立委，在某次蘇貞昌來巡視的時候來不及躲，就閃到最後面去，不像在旁邊陪笑的官員那樣，結果蘇貞昌眼尖瞄到他，2天後那個人就被拔官了。王世堅認為，當初蘇貞昌當任行政院長，是整碗捧走，他希望能有一個明快的處理，否則會變成請神容易送神難。