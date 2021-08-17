古坑鄉長在臉書分享永光牛伯的故事，60多年來盡心盡力照顧麻痺的兒子。（圖／沈勝騰臉書）

雲林古坑鄉長在父親節隔天有感而發，在臉書分享當地有一對9旬老夫妻，60多年來盡心盡力照顧麻痺的兒子，牛伯更是堅持每天推兒子出門散步，成為當地人皆知，年邁父母無私的付出也感動許多網友，紛紛留言致敬與祝福。

古坑鄉長沈勝騰在臉書表示，住在永光的「牛伯」年紀已經95歲，依舊天天推著兒子去市場散步，牛伯的兒子從小就罹患小兒麻痺，夫妻倆每天細心照顧兒子，沒有一句怨言，「望著他們稀疏、花白的頭髮，佝僂的背影，我都心疼萬分」。

古坑鄉長在臉書分享永光牛伯的故事，60多年來盡心盡力照顧麻痺的兒子。（圖／沈勝騰臉書）

古坑鄉長在臉書分享永光牛伯的故事，60多年來盡心盡力照顧麻痺的兒子。（圖／沈勝騰臉書）

看見鄉長分享牛伯一家的照片與故事，不少網友大為感動，紛紛留言「天下最無私的愛就是父母親的愛❤️感動」、「了解這位父親，真的會讓每一位感動！我祝福這位偉大的父親身體健康」、「真的…讓人覺得非常偉大」、「父母對子女總是不離不棄！」、「天下父母心，不管孩子身體健康還是有殘缺，都是父母親的心頭肉。」

永光當地的網友也提到，時常看到牛伯推著兒子散步，「從小到大，常看到永光這最美最感動的景象」、「小時候就看到牛伯永遠都保持著一顆微笑的心，推著那台應該也是很有歷史的四輪車，每天在村裡逛著，好像從未有過任何病痛，身心比我們都還要年輕健康有活力」、「他是最偉大的父親，牛伯兒子今年應該也65歲了！」