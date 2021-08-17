阿富汗一夕變天，塔利班勢如破竹連下多座大城，最終佔領阿富汗首都喀布爾，引發全球一片譁然，而塔利班在社群媒體上也十分活躍，頻頻發文傳播該組織相關活動，但這也讓臉書（Facebook）、推特（Twitter）等科技巨頭面臨挑戰，對於該組織所發布的內容，勢必要給予一個明確的定位。

《路透社》報導，塔利班佔領阿富汗著實對美國科技巨頭造成了困擾，臉書周一（16日）宣布，該公司將塔利班認定為恐怖組織，且禁止該組織和宣揚它的相關內容，臉書發言人稱，目前正高度關注阿富汗的局勢，一旦發現旗下通訊軟體WhatsApp有任何和該組織相關的帳戶，將會立刻採取含刪除帳戶等行動。

但該報導指出，雖然臉書明定禁止該組織使用，但塔利班仍有成員使用WhatsApp進行通訊。

不僅如此，塔利班發言人在另一社群媒體巨頭推特也有帳戶，且追隨人數規模高達幾十萬人，當被問及此事時，推特表示，該公司有針對暴力組織和仇恨言論的政策，內容為禁止宣揚恐怖主義及對民眾施暴的團體，但並未詳述塔利班是否為此類。

Google母公司Alphabet在被問及「是否禁止塔利班或實施限制時」拒絕置評，僅表示旗下影音平台YouTube是遵循政府所定義的「外國恐怖組織（FTO）」來執行相關規範；而根據美國國務院的FTO名單，塔利班並未列入名單，而是被美國列為「特定全球恐怖份子」，並凍結這些人的美國資產，且禁止美國人和他們合作。

儘管目前各國並未承認塔利班，但隨著塔利班逐漸鞏固阿富汗政權，該組織在國際上將會有一定的改變，南亞安全研究員西耶赫（Mohammed Sinan Siyech）表示，從國際關係來看，塔利班在某種程度上是公認的參與者，一旦該組織獲得各國承認，像推特、臉書這種社群媒體巨擘若是認定其是負面群體，只會讓情況變得更麻煩。