2022九合一縣市長選舉，藍綠白各陣營也陸續展開布局。《美麗島電子報》董事長吳子嘉7日表示，他曾聽過一個消息流傳指現任台灣民眾黨黨主席的台北市長柯文哲，2022可能選高雄。資深媒體人陳敏鳳16日也表示，前陣子有人去找柯文哲，柯透露卸任後要去選高雄市長。對此，前民進黨立委郭正亮表示，柯文哲若選高雄市有一個意義，就是要保民眾黨的高雄市議員，且會大肆提名攪局，但不可能打敗現任市長陳其邁。

陳敏鳳16日在《辣新聞152》爆料，日前有人去找柯文哲聊天，柯文哲透露自己卸任後要去選高雄市長，陳敏鳳並指出，柯文哲會選高雄市是因為民進黨2022年六都鄭文燦要卸任不能選了，而柯留在台北市效益不大，要發揮戰力就得挑一個民進黨很有政治前途且民調高的人決戰，因此主打陳其邁的戰場。

前民進黨立委郭正亮。(圖/翻攝自 朱學恒Youtube頻道)

對此，民眾黨立委蔡壁如表示，周玉蔻跟民進黨政府一樣，想到什麼說什麼，完全沒有這樣的規畫，聽聽就好。民眾黨發言人楊寶楨也說，民眾黨及柯文哲都沒有相關規畫。

郭正亮17日上宅神朱學恒臉書「阿宅萬事通事務所」直播，談及柯文哲可能選2022的可能性，他表示，吳子嘉這說法有點扯太遠了，但他認為，柯文哲選高雄有一個意義，就是要保高雄市議員吳益政，且這次一定會提好提滿，因為民眾黨在高雄還有個7%的支持度，且高雄現在的基本盤很亂，不只藍綠2黨，還有一些小黨也會推派人，加上中間選民增多，會有一個「工具性的意義」，但不可能打敗現任市長陳其邁。

朱學恒的阿宅萬事通事務所 Youtube頻道。

郭正亮強調，柯文哲很可能是為了爭取新聞和網路聲量，因為卸任台北市長後，就等於沒有網路聲量，頂多靠知名度幫黃珊珊站台，但效果有限，所以若從能見度來考量的話，他當然會希望能另闢疆土。