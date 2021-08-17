台股今天量縮下跌197.41點，已是連續第9個交易日收黑，9天跌掉962.53 點，接連跌破月線、季線、半年線支撐。法人表示，國內外不確定因素干擾，內外資轉趨保守觀望，量能不出是台股走弱關鍵。

台股今天下跌197.41點，收在16661.36點，成交值僅新台幣2955.57億元，量能進一步萎縮至3000億元以下，創下3月15日的5個月以來新低量。三大法人今天合計賣超達134.25億元，其中外資及陸資賣超88.01億元，自營商賣超58.16億元，投信則買超11.92億元。

台股連跌9個交易日，9天跌掉962.53點，接連跌破月線、季線、半年線支撐，且連續11個交易日量能都壓低在4000億元以下。統計近9個交易日，外資共賣超上市股票326.65億元，自營商也提款265.86億元，投信則小買9.77億元，三大法人9天來合計賣超582.73億元。

元大龍頭基金研究團隊表示，台股大盤近來震盪幅度較大，主因是台股指數突破18000點後出現獲利了結賣壓，且陸股與港股近期修正幅度較大，引發市場資金避險意識提高，全球資金回流美元資產。不過從台灣經濟成長率（GDP年增率）、採購經理人指數（PMI）等多項經濟數據來看，台股基本面無虞。

統一投信台股研究團隊表示，台股基本面沒變，但從短期成長動能來看，台灣貨幣供給增長轉向持平、景氣信號也在高點；企業獲利及GDP增長在第2季是高峰，第3季至第4季增速將放緩。另外，國際資金等待美國聯準會進一步動向，不確定因素令外資呈現賣超，內資主力也因當沖降稅減半政策是否延長而轉趨保守觀望，類股輪動快速。

統一投信指出，現階段法人耐心等待聯準會確認縮減購債的時間表，台股亦需時間讓籌碼沉澱，待不確定因素釐清，再重啟新一輪基本面漲勢。著眼於明年全球景氣回升，美國及歐元區經濟持續復甦，QE有序退場、企業獲利成長佳，指數回測半年線為中長線買點。

統一投信認為，選股方向可關注今年獲利大幅上修、明年能見度高的個股；產業相對看好晶圓代工、載板、電動車、高速傳輸；另可聚焦蘋果iPhone新機拉貨及經濟解封帶動的庫存回補的個股，以及受惠於中國碳中和政策與美國基建案的傳產股。（編輯：張良知）1100817