中央氣象局表示，明(18日)鋒面突襲台灣北部海面，天氣將變更不穩定，各地午後都有局部較大雨勢發生的機率，周四午後雷陣雨的範圍更大。至於位於關島的熱帶低壓，預估20日周五開始北轉，若大轉彎向北偏，威脅度將降低，是否增強為今年第12號颱風「奧麥斯」，以及對台灣的影響將持續觀察。

奧麥斯將成形向西朝台灣逼近？氣象局最新說明｜2021.08.17

氣象局指出，今(17日)晚至明(18日)西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區明天午後也有局部短暫雷陣雨，各地午後都有局部較大雨勢發生的機率。明天馬祖容易有短延時強降雨，並有局部較大雨勢發生的機率；溫度方面，各地高溫大多比今天略降一些，預測約30至32度，感覺不會太炎熱。

17至18日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四(19日)鋒面仍位於台灣北部海面，馬祖容易有短陣雨或雷雨，西半部地區及東北部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後雷陣雨的範圍較大，各地都可能有午後局部短暫雷陣雨，並且有局部較大雨勢發生的機率。

周五、周六(20日、21日)太平洋高壓再度西伸，各地大多為多雲到晴，中午前後較悶熱，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區及大台北地區並有局部較大雨勢發生的機率。

熱帶性低氣壓TD14，17日14時的中心位置在北緯13.3度，東經143.7度，以每小時24公里速度，向西進行。(圖/氣象局)

至於位於關島的熱帶低壓，預估將維持目前強度，以偏西再往西北西移動，20日周五開始北轉，若大轉彎向北偏，威脅度將降低，是否增強為颱風，以及對台灣的影響將持續觀察。

下周日至下周二(22日至24日)風向以偏南至東南風為主，東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。25日至27日東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。