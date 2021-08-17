曾以《孤戀花》入圍金鐘影后的44歲女星蕭淑慎，近日繼《孤戀花》後再度與導演曹瑞原合作，在公視史詩大戲《斯卡羅》客串飾演洋藥局老闆娘，與周華健之子周厚安的同床橋段吸睛，但也被部分網友直言她長相變化頗大，完全認不出來，令蕭淑慎老公梁軒安聽在耳裡頗為不滿，今(17日)更不惜在臉書怒嗆酸民「關你們屁事」！

《斯卡羅》上週首播收視開紅盤，創下電視台開台21年來的首播新高，蕭淑慎的49秒客串畫面，更被封為是該劇的彩蛋之一。與她有對手戲的温貞菱，更對前輩的精湛演技留下深刻印象，「跟淑慎姐是第一次合作，她一上戲，犀利的眼神一掃過來，瞬間震懾到我，不自覺就低下頭不敢看她。」

蕭淑慎在《斯卡羅》客串演出。(公視提供)

只是隨著蕭淑慎的客串畫面一曝光，有不少網友直白表示「很開心再見蕭淑慎，雖然臉認不出來，但也因為如此才讓人看見她的演技！期待未來可以看到她更多作品」、「她是蕭淑慎！完全認不出來」、「看完以後不知道蕭淑慎在哪？？？」、「到底臉上是裝了什麼零件，我一點都認不出誰是誰」。

對於網友評論，蕭淑慎還沒回應，她的小15歲老公梁軒安已看不下去，直接在臉書回擊酸民，「雖然⋯最近我跟我太太有點爭執，但這時候身為男人該說話就是要說話，一堆人留言說是她嗎？真的嗎？怎麼認不出來？我只想說：梁太太我自己認得就好，關你們屁事！」Man爆護愛妻。