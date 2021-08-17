2009年7月，大陸安徽省靈璧縣黃安鎮發生一起命案，24歲婁性女子陳屍自家臥室，頭部遭斧頭砍20多刀；奇怪的是，婁女的公公也從此人間蒸發。直到10年後的2019年6月，警方在福建找到婁女的公公，也終於偵破這起命案，原來這名公公見媳婦貌美，竟然起了色心，卻遭到媳婦嚴厲拒絕，惱羞成怒，竟然狠殺媳婦後逃亡。

綜合大陸媒體報導，2009年7月7日，靈璧縣公安局接獲民眾報案，指一戶高姓人家的2樓臥室內，發現一具屍體。警方到場發現，當時天氣炎熱，屍體已經高度腐敗、散發惡臭，而報案的人是鄰居，正是因為聞到惡臭，前往詢問，因而發現屍體。

進一步調查發現，死者為高家24歲的媳婦婁女，其中光是頭部就有20多處傷口，而兇器正是遺落在現場的一把斧頭。

奇怪的是，婁女的53歲公公高男失蹤了，警方一開始懷疑是起仇殺案，兇嫌把兒媳婦殺了，高男可能也遇害，被丟在別的地方。不過進一步偵察後，警方發現高男涉嫌重大，也對他展開追查。

不過礙於當時的辦案條件，一晃10年過去，始終無法查到高男下落。直到2019年6月19號，承辦員警接到福建省福州市警方電話，表示找到疑似高男的男子，經過比對，證實確實是失蹤10年的高男。

高男到案後也很快坦承犯案，表示當年午休時，兒媳從自己身邊走過，越看她越覺得漂亮，色心大起，但兒媳嚴厲拒絕，高男竟然拿斧頭殺害她。行兇後高男還先洗了個澡，再帶著2000元展開逃亡。