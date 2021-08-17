女星黃小柔2013年嫁給先生王睿後，婚後接連生下2子1女，升格3寶媽之後也經常在談話性節目，暢聊家庭生活和育兒心得，相當有觀眾緣；最近黃小柔在臉書曬出當年生兒子先生犒賞的名牌包，歷經多年包包外皮出現掉漆的情形，愛畫畫的兒子用壓克力顏料替她改造包包，七彩成果驚艷眾人，有網友更大讚以為是「限量版」。

黃小柔21年前以女子團體「4 in Love」出道，團體解散後轉型成演員和綜藝通告咖，也有主持節目，至今仍相當活躍於演藝圈；結婚7年的她，不僅是幸福人妻，更是一個3寶媽，平時除了工作外都在陪孩子們，其中6歲大兒子「小橘子」喜歡畫畫眾所皆知，她都會在臉書分享看得出相當引以為傲。

最近黃小柔在臉書分享多張名牌包包照，提到在6年多前生下大兒子，先生送給自己一個香奈兒包包，但經過多年時間洗禮和不常保養，包包外皮有脫皮現象，已變得不適合揹出門；沒想到小橘子對她說，「壞了我幫妳修」，於是先在紙上畫了草稿，接著用壓克力顏料在包包上「作畫」，讓黃小柔的包包煥然一新。

照片中，黃小柔的香奈兒包包原本是黑白相間，有的看得見包包上掉漆的樣子，但在小橘子巧手下，有歷史感的黑白相間，變成漂亮鮮豔的七彩，完全像是換了一個新的包包，讓她開心地表示，「真美，有愛畫畫的孩子真好」；大票網友看到成品照都大讚，更有人直呼「無價！全世界唯一限量版」。