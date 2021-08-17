雲林縣北港鎮朝天宮商圈，5月3級警戒後生意慘淡，許多店家營業額僅剩1成，部分店家乾脆歇業，7月底降為2級警戒後生意仍未起色，經過2周觀望，14、15日星期假日人潮再現，17日店家統計，目前不僅門市生意有起色，網路訂單也有所成長，整理營業額回流至少5成。

北港朝天宮商圈因朝天宮媽祖廟每年吸引6、700萬人次遊客，每逢星期假日人山人海，但去年新冠肺炎疫情暴發後，朝天宮參拜人潮減少，周邊店家生意大受影響，端午連假更創下百年來同期參拜人潮最少紀錄。

商圈店家表示，7月13日微解封前後的星期假日，人潮有增加一點，但買氣還是不佳；2級警戒後前2個星期假日人潮還不多，大部分民眾仍在觀望中，直到第3個星期假日才明顯有起色，應該是全台疫情持續趨緩，讓大家逐漸放鬆心情出遊。

北港蔡姓小吃業者說，現在遊客大多集中在星期假日，14、15日星期假日出現許久不見的排隊人潮，少數人選擇內用，大部分還是外帶，但因室內聚會規定鬆綁關係，外帶業績也跟著成長，估計至少增加5成，對生計不無小補。

北港糕餅業者說，北港大餅因口味多樣，是最受歡迎的伴手禮，經過5至7月的慘澹經營，8月初開始有起色，月中已明顯回溫，加上喜慶等訂單逐漸回籠，整體營業額增加5成左右，若疫情持續緩和，配合振興券的發放，年底前可望湧現訂單。

北港朝天宮指出，5至7月因不開放入內拜拜，每天人潮僅數十人，7月27日開放入內參拜後，人潮明顯增加，本月14、15日星期假日，每天有500人以上，大多數信眾還是習慣當面參拜神明，親自奉香、奉金紙。